افتتاح مدرسة أبو صقل للتعليم الأساسي في العريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة مدرسة أبو صقل للتعليم الأساسي، وذلك برفقة كل من اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية وعدد من رؤساء المدن والنواب بشمال سيناء.

بدوره قال المحافظ في بيان، إن المحافظة تسير في خطى الافتتاحات والإنجازات التنموية على جميع الاتجاهات، سواء التعليمية والزراعية والسكنية.

بناء مدرسة أبو صقل

وأوضح أن مدرسة أبو صقل للتعليم الأساسي تم تصميمها بشكل حضاري يواكب المرحلة القادمة من التنمية والتعمير والبناء، وأنها أقيمت على مساحة 3000 م مربع، وأنها تضم دور أرضي و4 أدوار علوية، وبها 22 فصلا تعليميا دراسيا، وتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية.

7 مدارس جاهزة للعام الدراسي في العريش والشيخ زويد

وتابع: يأتي هذا مواصلة للجهود التعليمية في بناء 7 مدارس جديدة منها 4 مدارس جنوب الشيخ زويد ورفح و3مدارس بشارع الخزان بوسط العريش، وهي مدرسة المتفوقين، والتجريبية والمتعددة، موضحا ان كثافة الفصول في العريش لا تزيد عن 40 تلميذا في الفصل الواحد.

وأضاف: بجانب ترميم عدة مدارس بمناطق غرب الشيخ زويد، منها تم تشغيلها، والأخرى سوف تكون جاهزة خلال أسابيع قليلة للعمل بعد انتهاء بعض الترتيبات التعليمية للتلاميذ.

وكان اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الأدارة المركزية لشؤن المحافظة قد قام الخميس الماضي بافتتاح مدرسة شيبانة جنوب رفح، رافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء جمال عبد الناصر رئيس مجلس ومدينة رفح، وعددا من الرموز المجتمعية وأهالي مناطق جنوب رفح

وأكد «رضوان»، أن هناك 4 مدارس إضافية سوف تكون جاهزة للعام الدراسي الجديد جنوب الشيخ زويد، وهي مدرسة أبو رفاعي والوحشي، والظهير المشتركة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مدرسة شيبانة جنوب رفح.