تجميل المدرسة الفنية بسوهاج ضمن مبادرة «علشان يكمل جمالها»

ضمن فعاليات مبادرة محافظة سوهاج «علشان يكمل جمالها»، لتجميل واجهات وأسوار المباني الحكومية، والمقامة تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تابعت مديرية التربية والتعليم في سوهاج، اليوم الاثنين، أعمال تجميل سور المدرسة الثانوية الفنية للبنات في مدينة سوهاج، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاستكمال فعاليات مبادرة «علشان يكمل جمالها»، في مختلف مراكز محافظة سوهاج.

بدء أعمال تجميل المدرسة الثانوية الفنية بسوهاج

وأوضح الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن أعمال التجميل تجري بإشراف من توجيه الصناعات الزخرفية بمديرية التربية والتعليم، وذلك للخروج بالمدرسة والمدارس المستهدفة ضمن المبادرة، والبالغ عددها 23 مدرسة، بالشكل الحضاري اللائق، الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

المبادرة تهدف لتنفيذ «رؤية مصر 2030»

يذكر أن مبادرة «علشان يكمل جمالها» تأتي فى إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ «رؤية مصر 2030»، وبهدف تحسين الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، وظهورها بشكل حضاري يتسق مع الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال تجميل واجهات ومداخل وأسوار كافة المباني الحكومية في جميع مراكز المحافظة، خاصةً مراكز مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة سوهاج.

أعمال المبادرة بمراكز سوهاج

وبالإضافة إلى تجميل أسوار وواجهات المباني الحكومية، تستهدف المبادرة رفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء بالمباني، وصيانة الأرصفة والبردورات وتركيب إنترلوك للطرقات بالمراكز، وتجميل الكباري وتشجير الميادين، وعمل مناطق تجارية بأكثر من منطقة في محافظة سوهاج.