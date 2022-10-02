انتظام الدراسة في أول أيام العام الجديد بشمال سيناء

شهدت مدارس شمال سيناء انتظام الدراسة في مدارس قرى ومدن المحافظة بشكل طبيعي، حيث انتظم الطلاب في الإدارات التعليمية الستة، بالإضافة لحضور هيئة التدريس وأعضاء العملية التعليمية بشكل كامل.

انتظام الدراسة في أول أيام العام الجديد

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن اليوم هو الأول في العام الدراسي الجديد بمحافظة شمال سيناء، بنظام الفترتين، وشهد التزاما كاملا من التلاميذ وهيئة التدريس والمدراء ومسؤولي العملية التعليمية.

وأضاف «حمزة»، أن عدد مدارس رياض الأطفال بالمحافظة بلغ 158 مدرسة بعدد تلاميذ 5742، بينما جاء عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية بإدارات المحافظة الست 59578 في 270 مدرسة، و27720 طالبا في 156 مدرسة إعدادية، و10622 طالبا في 29 مدرسة ثانوي، و9676 طالبا في 29 مدرسة ثانوي فني، و8 مدارس تجريبية تضم 4770 طالبا، والتعليم الخاص 2108 طلاب في 5 مدارس، وذلك في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة بوسط سيناء.

12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة

وكشفت «تعليم شمال سيناء» عن انتظام الدراسة في 12 مدرسة جديدة بقرى الشيخ زويد ورفح، وذلك بعد ترميمها وإعادة تأهيلها، بالإضافة لافتتاح مدرسة أبو صقل للتعليم الأساسي في العريش، ومدرسة شيبانة للتعليم المشترك الأساسي بجنوب مدينة رفح.

40 تلميذا في الفصل الواحد

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك 4 مدارس جاهزة للعمل جنوب الشيخ زويد بعد انتهاء هيئة الأبنية من عملية الإصلاح والترميم الخاصة بها، وهي مدارس أبو رفاعي والظهير والوحشي والعوايضة الابتدائية، مشيرا أن شمال سيناء تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في المدارس، بهدف ألا يكون هناك زحام في الفصول، وأن لا يتعدى تعداد التلاميذ في الفصل الواحد 40 تلميذا.