نفوق 7 مواشي داخل حظيرة بالجيزة.. والسبب ماس كهربائي

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل حظيرة مواشي بمركز الصف، أدى إلى نفوق المواشي، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب الحريق

وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة تحت قيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، والدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وسيارة لإخماد الحريق.

نفوق المواشي

وبعمل التحريات الأولية والفحص من قبل الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أنّ الحريق تسبب في نفوق عدد 4 عجول بقري، وعدد 1 عجل جاموسي، وعدد ٢ خروف، نتيجة شدة اشتعال النيران لوجود عروق خشب وبوص وجريد نخل، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وفرضت كردون أمني لمحاصرة النيران لمنع انتقالها للأماكن المجاورة.

ماس كهربائي

وبسؤال صاحب مالك الحظيرة، أقر أنّ الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية العشوائية بالحظيرة، وتبين من خلال سؤاله عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.