أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3-10-2022 في الأسواق المصرية

نشر صباح اليوم الاثنين الموقع الرسمي لسوق العبور، كل أسعار الخضروات من كافة الأصناف، بحيث يستطيع أي مواطن معرفة ومتابعة أسعار الخضروات قبل التوجه إلى الأسواق لإجراء عمليات الشراء.

وتقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3 أكتوبر، بناء على الجولة التي قامت بها منذ قليل بالأسواق وموقع سوق العبور الإلكتروني وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

اختلفت أسعار بيع الخضروات بخصوص الأصناف الطازجة منها بالأسواق المحلية، خاصة مع بداية ظهور الأصناف الشتوية.

سجلت اليوم أسعار بيع الكرنب بالنسبة للواحدة، بين 6-8 جنيهات.

سعر بيع القرنبيط الشتوي بين 6-8 جنيهات.

سجل سعر البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

سعر الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات بالنسبة للكيلو.

سعر البروكلي بين 5 و8 جنيهات بالنسبة للكيلو.

كما تراوح سعر الثوم بالنسبة للكيلو الواحد بين 7 و11 جنيها.

وتراوح سعر البنجر بين جنيهين و4 جنيهات بالنسبة للكيلو الواحد.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات بالنسبة للكيلو الواحد .

سجل سعر الباذنجان البلدي بالنسبة للكيلو الواحد بين جنيهين و3.5 جنيه.

الباذنجان الرومي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية بين 13 و21 جنيهًا بالنسبة للكيلو الواحد.

تراوح سعر الكوسة بالنسبة للكيلو الواحد بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بالنسبة للكيلو الواحد بين 10 و15 جنيهًا.

وسجل الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

الفلفل الرومي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

الخيار بين 6 و9 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 18 و20 جنيهًا.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

كيلو الفاصوليا لـ18 جنيهًا.