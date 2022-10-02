محافظ الجيزة يوجه رسائل عاجلة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور في أول يوم دراسة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رسائل عاجلة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور في أول أيام العام الدراسي الجديد، قائلا: «بالنسبة للمعلمين في رقبتكم أمانة وهم الطلاب، لأن من سبقكم تخرج على أيديهم قادة مصر وعلمائها ومفكرين، فاحصروا على دفع الطلاب لمزيد من التقدم والازدهار وتخريج علماء يساعدوا في تقدم البلد لأن الأمم لا تبنى إلا بالمتميزين».

الاستفادة من شرح المعلمين والحرص على التواجد في المدرسة

ووجه رسالته للطلاب أثناء تفقده مدرسة السعيدية الثانوية بنين، قائلا: «أنتم سعداء الحظ لأن الدولة توفر كافة الإمكانيات فيجب أن تحرصوا على تحصيل العلم وسبل التقدم والازدهار والالتزام والانضباط في العلمية التعليمية والحضور للاستفادة من شرح المعلمين والحرص على التواجد في المدرسة».

وشدد على أولياء الأمور، قائلا: «نحن نعلم ما تعانوه في توفير كل سبل الراحة للطلاب لكن لابد أن نحرص جميعاً على انتظام العلمية التعليمية، وأن يكون الحضور للمدارس فعلياً، ونتكاتف لسير العملية التعليمية».

3 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالجيزة

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة، بذلت جهوداً كبير للاستعداد العام الدراسي والدولة تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية وتسير بخطى ثابتة في ذلك، وأنفقت كثيرا من المليارات لبناء المدارس وتجهيزها.

وأوضح أنه في محافظة الجيزة، ما يقرب من 3 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وهذا العدد تطلب استعدادات مكثفة قبل انطلاق الدراسة.