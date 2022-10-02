إحالة المتهم بقتل مسنة وزوجها في القاهرة بهدف السرقة إلى «الجنايات»

أحالت جهات التحقيق عاطل لإتهامه بقتل مسن وزوجته داخل شقتهم في منطقة عين شمس بالقاهرة إلى محكمة الجنايات، بعدما ضُبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وأن حاجته إلى المال دفعته إلى ارتكاب الجريمة؛ ليفكر في سرقة المسن وزوجته قائلًا، إنّه لم يكن يقصد قتلهما.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل تلك الجريمة التي شهدتها منطقة عين شمس في القاهرة، بدأت بورود بلاغ إلى رجال الشرطة من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة وزوجها مقتولين داخل شقتهما، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنّ شابًا كان يزور المسن وفي يوم الجريمة تفاجأ بباب الشقة مفتوحًا، والجثث ملقاة أرضًا، وتم التوصل إلى القاتل وتبين أنّه أحد قاطني العقار.

المتهم يعترف بتفاصيل جريمته

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، وأنه في يوم الجريمة توجه إلى مسكن المسن وزوجته للسرقة، مشيرًا إلى أنه كان في حاجة إلى المال، ما دفعه إلى التفكير في سرقة الضحايا، موضحًا أنه لم يكن يريد قتلهما، وكان يريد إخفاء آثار جريمته.