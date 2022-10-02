«التعليم الفني»: 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية دخلت الخدمة هذا العام

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد شهد إطلاق 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال وضع استراتيجية جرى تطبيقها بخطوات واسعة جدا؛ لدعم احتياجات سوق العمل المصري، خصوصا وأن التعليم التجاري لم يصبح المطلوب بكثرة.

المجالات الفندقية عليها طلب كثير في الآونة الأخيرة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن المجالات الفندقية عليها طلب كثير في الآونة الأخيرة، والتمريض وصيانة المعدات الطبية، حيث تم تطوير أكثر من 85% من مناهج التعليم الفني في الوزارة، وحاليا يتم تطوير أنظمة التعليم الفني المختلفة حتى تتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم الفني الحديث، مشيرا إلى أن الكثير من المدارس الفنية بها تخصصات فريدة مثل مدرسة العدادات الكهربائية الجديدة، وهناك مدارس متخصصة جديدة في مجال تجارة التجزئة في الإسكندرية.

تعليم الطالب في سن مبكرة

وشرح «بصيلة»، أن الطالب يتم تعليمه في سن مبكرة ويتم تطويع الإمكانيات الفنية وتنميتها لصالح الوظيفة المهمة للسوق، وهذا هو الفكر الاستراتيجي للمدارس الخاصة بالتكنولوجيا التطبيقية، وهناك مدارس خاصة بالزراعات الحديثة، ومجال الإنتاج الحيواني والداجني، ومجموعة من المدارس الفندقية المتخصصة.