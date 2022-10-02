القبض على مسجل خطر لحيازته أسلحة وموادا مخدرة بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مسجل خطر بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بالمقطم، وتم إقتياد المتهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ونجحت حسب بيان لوزارة الداخلية وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته طبنجة "بدون ترخيص" و خزنة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار و مبلغ مالى.

ضبط كمية من مخدر الحشيش

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش و كمية من مخدر الآيس أثناء إستقلاله إحدى السيارات "منتهية التراخيص" حال سيره بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.