القبض على تاجر مخدرات أثناء بيعه 2 كيلو حشيش بدار السلام

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، 2 كيلو من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة، لافتة إلى أن الشخص المضبوط بالمواد المخدرة عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم.

وأوضحت وحدة المباحث أنها ضبطت الشخص خلال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنّ المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.