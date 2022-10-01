ضبط 129 قطعة سلاح ناري و536 قضية مخدرات وتنفيذ 56102 حكم قضائي

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «129 قطعة سلاح ناري بحوزة 98 متهمًا».

مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 56102 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط التشكيلات العصابية

مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين ارتكبوا 19 حادثًا متنوعًا.

مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 536 قضية ضمت «507 قضايا اتجار في المواد المخدرة- 29 قضية تعاطي مواد مخدرة» بحوزة 602 متهمين.

ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

كما وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، والعثور على كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهمًا، ويمتلك 12 منهم معلومات جنائية.

حملة أمنية بأسيوط

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة «مركز شرطة أبنوب» بمحافظة أسيوط، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 17 قطعة سلاح ناري.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بطريق (مصر / الإسماعيلية)، تمكنت من القبض على شخصين بحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – سيارة نصف نقل – 2 هاتف محمول»، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة قرابة 840,000 جنيه.

ضبط شخص أدار شركة سياحة بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، إدارة صاحب إحدي شركات السياحة- مقيم بمحافظة سوهاج، للشركة دون ترخيص وكائنة بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، وجرى إلقاء القبض على المتهم، وعُثر داخل الشركة على «مجموعة من إيصالات معاملات نقدية مع العملاء- عدد 4 تذاكر طيران- كروت دعاية باسم الشركة».

جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ 251 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1423 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط 29 قضية.

فىيمجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 8 قضايا.

الخدمات والمستندات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم، واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.