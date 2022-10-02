القطاع السياحي يعلن جاهزية المدن المصرية لاستقبال ضيوف كأس العالم بقطر

أعلن القطاع السياحي المصري استعداداه لاستقبال عددٍ من الوفود المشاركة بكأس العالم، والذي سيقام في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى يوم 18 ديسمبر 2022.

وطالب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كافة الفنادق الراغبة في المشاركة بالمبادرة التي طرحتها وزارة السياحة بالتنسيق مع شركات الطيران والخاصة، بتشجيع الوفود المشاركة في كأس العالم، بقضاء جزء من إجازاتهم بشرم الشيخ، والغردقة، أثناء توجههم إلى دولة قطر لحضور البطولة أو أثناء العودة منها، بوضع برنامج سياحي مخفض لجذب المشاركين بكأس العالم، أو تقديم خصم 10% على أسعار الإقامة المعلنة لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقات «هيا».

الفنادق جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة بكأس العالم بقطر

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أنّ كل فنادق شرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال أي عدد من الضيوف المشاركين بالمونديال، لافتا إلى أنّ المدينتين مستعدتان بشكلٍ تام لاستقبال السياح الوافدين لمشاهدة كأس العالم سواء قبل توجههم إلى قطر أو عقب انتهاء مشاركة دولهم في كأس العالم.

واقترح أيمن عبداللطيف، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن نستضيف المدن السياحية المصرية المعسكر الختامي لعدد من الدول المشاركة في المونديال قبل أيام من توجههم إلى قطر للمشاركة في المباريات، من أجل استفادة مصر سياحيا من إقامة كأس العالم بدولة قطر.

وأشار أيمن عبداللطيف إلى أنّ تلك الاستضافة تُمثل مكسبًا للطرفين حيث تستطيع المنتخبات التواجد بأجواء ودرجات حرارة المتواجدة في قطر.

استفادة مصر من تنظيم كأس العالم

وأضاف عضو اتحاد الغرف السياحية في تصريحات، لـ«الوطن»، أنّ مصر ستستفيد بشكل سياحي مميز من تواجد تلك المنتخبات بها، إذ تسلط وكالات الأنباء العالمية الضوء على المدن السياحية التي يتواجدون بها إذا ما تم تنظيم برامج بأبرز المزارات السياحية للمنتخبات، وكذلك لمشجعي تلك الفرق لقضاء بضعة أيام بمصر قبل السفر إلى قطر، وكلها أمور تساهم في إحداث انتعاشة سياحية بالمدن المصرية.

وأشار إلى أنّ القطاع السياحي المصري يدرك أن استضافة إحدى الدول العربية لكأس العالم فرصة قد لا تتكرر كثيرا، ويجب الاستفادة منها بشكل كبير، ومن الممكن أن تستضيف شركات السياحة مجموعة من إحدى مجموعات كأس العالم الـ 8، بحيث يقيم كل منتخب بمدينة سياحية تتوفر بها كل الخدمات الطبية والرياضية مع العمل على تنظيم مباريات لتلك المنتخبات كاستعداد نهائي للمونديال يتم إقامتها بالملاعب وهو ما يمثل أكبر دعاية للسياحة المصرية.

ولفت عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أنّ السياحة الرياضية هو أحد الأنماط التي بدأت الدول في الاعتماد عليها حاليا من أجل تعظيم إيراداتها، لافتا إلى أنّ القاهرة تمتلك البنية التحتية اللازمة لمثل هذا النمط وسيكون هناك انتعاشة خلال الفترة المقبلة للسياحة الرياضية في مصر.