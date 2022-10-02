نائب وزير السياحة: نعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمارات السياحية

أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن أحمد عيسى وزير السياحة عقد ثاني لقاء له مع القطاع الخاص بمحافظة البحر الأحمر بعد الأول بشرم الشيخ قبل نحو أسبوعين قائلة: «كل مدينة سياحية لها طلباتها ورؤيتها والاستراتيجية التي تحاول أن تنمو بها».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير اطلع على طلبات القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار، وكان الجميع يتطلع إلى المستقبل والخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لزيادة 25% و30% في الإيرادات السياحية، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية وطنية تضعها كل أجهزة الجولة المعنية وليس وزارة السياحة.

وتابعت، أن الوزير شرح الخطط الأساسية التي ستتمثل في هذه الاستراتيجية، استكمالا لما قام به الوزير السابق الدكتور خالد العناني: «لدينا 3 أهداف لزيادة عدد السياح، مثل زيادة الطاقة النقلية للطيران، حيث إن 95% من السياحة القادمة من الخارج تأتي من خلال الطيران، ويجري العمل وضع محاور جديدة لزيادة عدد رحلات الطيران وتقديم محفزات لزيادة الترويج السياحي».

تحسين تجربة السائح في مصر

وأردفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن المحور الثاني سيتطرق إلى تجربة السائح في مصر، حيث إن الدولة في حاجة إلى سياسات ترويجية تجذبه لزيارة مصر وسيتم رفع كفاءة التجربة السياحية في مصر، حيث يتشابك مع جهود الوزارة جهات كثيرة جدا مثل المطار والشارع والبيئة والمقصد السياحي والعمالة والتدريب.

العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمارات السياحية

ولفتت، إلى أنه سيتم العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمارات السياحية، إذ أن هناك في حاجة إلى المنشآت الفندقية واستضافة السياح في أماكن مختلفة وبالتالي يجب أن تكون هناك تجربة متكاملة سواء غرف فندقية أو أعمال ترفيهية أو أماكن يمكن التسوق فيها.