محافظ الوادي الجديد: دشنا خط كهرباء تكلفته لا تقل عن 1.5 مليار جنيه

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الاتصالات في المحافظة لم تكن موجودة إلا في المدن، ولم تكن الطرق تحتوي عليها، حيث تم تغطية الاتصالات في الطرق بتكلفة قدرها 200 إلى 250 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

الطرق في المحافظة كانت بسيطة جدا

وأضاف محافظ الوادي الجديد، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «الطرق في المحافظة كانت بسيطة جدا، لكنها الآن أصبحت لا تقل عن 3500 إلى 4000 كم، مثل طريق العوينات- الداخلة- الفرافرة، حيث يمثل هذا الطريق 1600 كم حتى منطقة 6 أكتوبر».

محافظ الوادي الجديد: احتفالات عيدنا القومي تكون بإنجازات

وتابع محافظ الوادي الجديد: «أيضا، جرى تدشين خط كهرباء لا يقل عن 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى التوسعة الجديدة العوينات، أي أن احتفالات عيدنا القومي تكون بإنجازات، وسيكون لدينا أول مجمع حكومي في مصر، يرتبط بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويجمع كل المديريات والمصالح وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأكد محافظ الوادي الجديد: «الرئيس السيسي منذ 3 سنوات وجه بتطوير الزراعة وزراعة أصناف جديدة، كان لدينا 2.5 مليون نخلة، لكنه وجه بأن نصل إلى 5 ملايين نخلة من أجود أنواع النخيل، وكل الأصناف لدينا جيدة وتتمتع بجودة عالية».