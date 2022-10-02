الإسكندرية مستعدة لمواجهة الشتاء.. نفذت أعمال محاكاة في 11 منطقة ساخنة

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة قد أنهت استعداداتها لمواجهة أمطار فصل الشتاء بعد أسبوع من أعمال المحاكاة بالمناطق والميادين الحيوية والهامة، مشيراً إلى قدرة الشركة على مواجهة أمطار شتاء 2023.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قد جرى أعمال المحاكاة لمياه الأمطار في المناطق التي تشهد أكبر كمية من تجمعات المياه والتي تعرف بمسمى «المناطق الساخنة».

أكثر المناطق تعرضا للغرق في الإسكندرية

وأشار إلى أنه قد تم ذلك في 11 منطقة ساخنة بالإسكندرية، وهي «نفق قناة السويس، ونفق منشا، وأمام كارفور بمنطقة وسط، وكوبري المندرة، وأمام الشيراتون، وأمام وردة العصافرة بمنطقة منتزة ثان، ونفق محمد نجيب، ونفق سيدي بشر بمنطقة منتزة، أول وكوبري كليوباترا، وكوبري الناموس، وكوبري حجر النواتية بمنطقتي وسط وشرق».

تنسيق الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية لمواجهة الأمطار

وأكد أن شركة الصرف الصحي، تقوم قبل بداية موسم الأمطار بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والأحياء والمرور بمحاكاة لمياه الأمطار في المناطق والميادين الحيوية، وذلك بالدفع بسيارات لضخ المياه بكميات كبيرة وقياس مدى استيعاب الشنايش والشبكات.

وأوضح أن أعمال المحاكاة تأتي في ختام استعدادات الشركة لموسم الشتاء والتي تشمل أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمجمعات والبيارات ثم أعمال تطهير المصارف والمصبات وأعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.