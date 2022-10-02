فتح التحويل لبرنامج بكالوريوس علوم التمريض التخصصي بجامعة المنصورة

أعلن مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة التابع للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب عن قبول طلبات الطلاب المستجدين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2022 والراغبين في الالتحاق ببرنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي «برنامج نوعي بمصروفات» بكلية التمريض جامعة المنصورة، وذلك بالقرار الصادر رقم 17 لسنة 2022 من إدارة شئون الدراسة.

وأوضح قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، في بيان له، أنه يتلقى قبول طلبات التحويل حتى يوم الخميس المقبل؛ وذلك بمكتب التحويلات المركزي بالجامعة ومقره المدينة الجامعية للطالبات.

الشروط والأوراق المطلوبة

- استيفاء الحد الأدنى لقطاع كلية التمريض من ذات الشهادة المعادلة.

- اجتياز اختبار القدرات.

- صورة شهادة الثانوية المعادلة.

- صورة بطاقة الترشيح الحالية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي

التقدم للبرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة

ومن جهة أخرى، أعلن مكتب التحويلات المركزي لجامعة المنصورة عن استلام طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للبرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب ولمدة 10 أيام عمل، وذلك للطلاب المستجدين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس stem ومدارس النيل عام 2022 والراغبين في التقدم للبرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة.