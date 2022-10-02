الداخلية: خطط أمنية شاملة وتواجد مكثف للشرطة في محيط المدارس والجامعات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خطط أمنية شاملة، لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمني والمروري في كافة المحاور والميادين والطرق الهامة، وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتقديم المساعدة للطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات في سهولة ويسر، فضلًا عن مواصلة تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية.

خطط أمنية شاملة

ونفذت القيادات الأمنية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة جولات تفقدية، تابعوا خلالها الحالة الأمنية في محيط المدارس والمعاهد والجامعات، لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، لافتة إلى أنّ هذه الجولات جاءت في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية، تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد.