«بلومبيرج»: إدارة بايدن تدفع الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد لدعم أوكراني

تواصل واشنطن تحركاتها وضغوطها من أجل عمل حالة من الحشد العالمي ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، وذلك حسبما أفادت به وكالة «بلومبيرج»، قائلة إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تدفع الاتحاد الأوروبي لكي يقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

أمريكا مستعدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا

وأوضحت الوكالة أن أمريكا مستعدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بمقدار 1.5 مليار دولار شهريا خلال فترة النزاع مع روسيا، محاولة تحقيق تعهد حلفائها الأوروبيين بتخصيص المبالغ المماثلة، حيث ترى إدارة بايدن أن أوروبا يجب أن تقدم المزيد من أجل دعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا حول الميزانية المؤقتة التي تضم 12.4 مليار دولار من المساعدات المالية الجديدة لأوكرانيا، كما خصصت الولايات المتحدة دعم من البنك الدولي يضم 8.5 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا ابتداء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب وكالة نوفوستي.