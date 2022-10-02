«الدفاع» الروسية تعلن استهداف مستودعات صاروخية ومدفعية للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها شنت ضربات استهدفت مستودعات صاروخية ومدفعية للقوات الأوكرانية، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ضم مناطق أوكرانية لروسيا

وفي سياق آخر، قالت وكالة «تاس»، إن روسيا ستجري انتخابات برلمانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر 2023.

وتواجه روسيا احتمالية فرض مجموعة أخرى من العقوبات على شخصيات وقطاعات اقتصادية بارزة، بعد أن أشرفت على سلسلة من الاستفتاءات لضم أربعة مدن تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا ومن ثم ضمها لسيادة موسكو.

وأقر الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، بارتكاب «أخطاء» في كيفية تنفيذ الحكومة الروسية لمشروعه، في إشارة إلى تدافع الكرملين لإبقاء السخط العام تحت السيطرة على جهود بوتين لتصعيد الحرب في أوكرانيا.