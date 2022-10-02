رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«الدفاع» الروسية تعلن استهداف مستودعات صاروخية ومدفعية للقوات الأوكرانية

كتب:

رؤى ممدوح
02:13 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها شنت ضربات استهدفت مستودعات صاروخية ومدفعية للقوات الأوكرانية، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ضم مناطق أوكرانية لروسيا

وفي سياق آخر، قالت وكالة «تاس»، إن روسيا ستجري انتخابات برلمانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر 2023.

وتواجه روسيا احتمالية فرض مجموعة أخرى من العقوبات على شخصيات وقطاعات اقتصادية بارزة، بعد أن أشرفت على سلسلة من الاستفتاءات لضم أربعة مدن تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا ومن ثم ضمها لسيادة موسكو.

وأقر الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، بارتكاب «أخطاء» في كيفية تنفيذ الحكومة الروسية لمشروعه، في إشارة إلى تدافع الكرملين لإبقاء السخط العام تحت السيطرة على جهود بوتين لتصعيد الحرب في أوكرانيا. 

 

اقرأ المزيد:

وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا طائرتين حربيتين أوكرانيتين

عاجل.. وزارة الدفاع الروسية تعلن رسميا غرق الطراد موسكوفا

وزارة الدفاع الروسية: «البنتاجون» يهدف لنقل الجراثيم من كييف إلى موسكو

وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مطار استراتيجي في «كييف»

وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على محطة «تشيرنوبيل» النووية

وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط مروحية روسية في أرمينيا
بقلم رؤى ممدوح