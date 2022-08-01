رئيس التحرير

محمود مسلم

بالأسماء.. إصابة 4 بينهم طفلة في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كتب:

رجب آدم
11:08 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
حادث سيارة

حادث سيارة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، تم نقل المصابين للمستشفى وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إخطار أمني بانقلاب ملاكي بمركز أبوتشت

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة 4 أشخاص، بينهم سيدتان وطفلة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز أبوتشت شمال قنا.

أسماء المصابين في الحادث

تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وبعد الفحص تبين إصابة كل من «نعيمة حمدون إسماعيل»، 44 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، و«أميرة منصور محمود»، 13 سنة، مصابة بنزيف في الأنف وكدمات بالجسم، و«محمود عبدالنعيم حسين»، 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الحوض، و«منصورة عابدين حسين»، 40 سنة، مصابة بجروح في الرأس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ المزيد:

أوائل الثانوية الأزهرية 2022 في محافظة قنا بالأسماء

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا.. خطوات بسيطة

 محافظ قنا يفتتح مركز حضانات للأطفال المبتسرين في نجع حمادي

العثور على جثة شاب بإحدى قرى مركز أبوتشت في قنا.. مصاب بطلق ناري

إحباط 8 عمليات بناء مخالف على الأراضي الزاعية في مركز قنا

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات بـ15 مايو.. صور

خروج 9 من مصابي حادث ميكروباص «زراعي بني سويف» من المستشفى 
بقلم رجب آدم