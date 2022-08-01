بالأسماء.. إصابة 4 بينهم طفلة في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، تم نقل المصابين للمستشفى وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إخطار أمني بانقلاب ملاكي بمركز أبوتشت

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة 4 أشخاص، بينهم سيدتان وطفلة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز أبوتشت شمال قنا.

أسماء المصابين في الحادث

تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وبعد الفحص تبين إصابة كل من «نعيمة حمدون إسماعيل»، 44 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، و«أميرة منصور محمود»، 13 سنة، مصابة بنزيف في الأنف وكدمات بالجسم، و«محمود عبدالنعيم حسين»، 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الحوض، و«منصورة عابدين حسين»، 40 سنة، مصابة بجروح في الرأس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.