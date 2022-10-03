وصول المتهم بقتل فتاة الزقازيق وأسرة المجني عليها لجلسة المحاكمة

وصل إلى محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، بـ«سكين» داخل إحدى العقارات محل عمل صديقاتها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، كما وصلت أيضًا أسرة المجني عليها وسط حراسة أمنية مشددة.

اتصال تليفوني يفيد مقتل سلمى بهجت

وكشفت تحريات مباحث قسم أول الزقازيق، أنَّه ورد اتصال تليفوني من عدد من المواطنين يفيد مقتل فتاة في أوائل العقد الثاني من عمرها على يد أحد الأشخاص بسلاح أبيض «سكين» في مدخل عمارة «زيدان بشاع» مدرسة الأمريكان بجوار محكمة الزقازيق الابتدائية، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحة الواقعة.

وبوصول الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، تبين تجمع عدد كبير من المواطنين في أمام مدخل العمارة موقع الحادث، وتبين أنَّ الأهالي أغلقوا باب العقار على المتهم لأنه كان ممسكًا بيده سلاح أبيض «سكين»، مُلطخ بدماء الفتاة التي تدعى سلمى بهجت والمعروفة بـ«فتاة الزقازيق»، والمجني عليها مُلقاة وسط بركة من الدماء.

القبض على المتهم بقتل فتاة الزقازيق

وتحدثت الأجهزة الأمنية مع المتهم لإلقاء السلاح الأبيض «سكين»، من يديه واستجاب على الفور ووضع يده على رأسه، وتمّ القبض على المتهم إسلام محمد، وتم وضع الأصفاد في يديه والتحفظ عليه والسلاح المضبوط بمنطقة الحادث، وتمّ نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.