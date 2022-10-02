برنامج «وعي»: الجمعيات الأهلية تدعو إلى المساواة وعدم التمييز بين المواطنين

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما في تعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية وخدمة جميع أعضاء المجتمع دون تمييز، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية المصرية، تلعب دورا كبيرا في مجال تنمية المجتمع منذ تأسيسها في نهاية القرن التاسع عشر، وساهمت في تطوير خدمات التعليم والصحة وحقوق المرأة والطفل والبيئة، وكذلك نشر ثقافة المواطنة والاحترام الديني والثقافي.

وأوضحت «التضامن»، وفق تقرير صادر عن برنامج وعى للتوعية المجتمعية، أن الجمعيات الأهلية تعمل في عدد من المجالات:

- الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات تنمية المجتمع المختلفة، في إطار مراعاة خطط الدولة التنموية المستدامة واحتياجات المجتمع.

حظر ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة

- يحظر القانون على الجمعيات الأهلية، ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، كما يحظر على الجمعيات الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

ولفتت برنامج وعي، الذى يجر تطبيقه في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى أنه يجر العمل من خلال الجمعيات الأهلية، على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، كما يتم العمل على تمثيل فئات المجتمع، من رجال ونساء ومسلمون وأقباط وشباب وشيوخ، وأشخاص وذوي الإعاقة، وغير ذوي الإعاقة، وفي الريف والحضر.

تشجيع برامج التطوع والخدمة العامة الخاصة بالنشء والشباب

وأوضحت أنه يجر العمل على تشجيع برامج التطوع والخدمة العامة الخاصة بالنشء والشباب في مجالي المواطنة واحترام التنوع، كما يتم الحرص على مشاركة كل فئات المجتمع في برامج التطوع، من أجل مكافحة التعصب الديني والفكرى والصور النمطية السلبية.

وأكد البرنامج، أنه يجر دعم البرامج الثقافية والفنية، وتشجيع برامج الثقافة الدستورية والقانونية في الجمعيات الأهلية التي تشرح للمواطنين والدستور.