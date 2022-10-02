مدير «كرامة للتنمية»: نسعى لجذب وتدريب جيل جديد من الشباب على الحرف التقليدية

قالت رانيا صادق مدير مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية والثقافية، إن المؤسسة تعمل على تدريب الشباب والمرأة على الحرف التراثية القديمة، وذلك حفاظا على هوية مصر والحضارة القديمة، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على جذب وتدريب جيل جديد من الشباب على بعض الحرف التقليدية؛ لإحياء الحرف التقليدية وحمايتها من الاندثار.

حرف مُعرضة للانقراض

وتابعت رانيا صديق خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة Dmc: «لا شك أننا نجد صعوبة في جذب الأسطوات الكبيرة لتعليم الشباب والمرأة، خاصة أن هناك حرف بالفعل مُعرضة للانقراض، لكن الإقبال شديد من الشباب والمرأة، ونعمل على تسويق منتجاتهم بعد انتهاء الورش، ونتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة لإقامة هذه الورش».

دورات تدريبية للسيدات

وأشارت إلى أنه في عام 2022، أجرت كرامة أيضًا دورات تدريبية للسيدات اللاتي يحترفن التطريز في سانت كاترين وسوهاج الجيزة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.