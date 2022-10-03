بعد ضبط أشخاص سرقوا أجزاء من كوبري أبيس بالإسكندرية.. قانوني يوضح العقوبة

حالة من الجدل أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لا تتجاوز مدته عدة دقائق، يظهر فيه شخصان يستقلان سيارة «ربع نقل» يجلسان في الصندوق الخلفي، تسير أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وهي محملة بأجزاء من السور الحديدي لكوبري أبيس العلوي، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهمين.

ترصد «الوطن» تفاصيل العقوبة القانونية المتوقعة في حق المتهمين، بتهمة سرقة أجزاء من كوبري أبيس، وهو ما يعد إتلافا للممتلكات العامة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

ومن جانبه، أوضح الخبير القانوني محمد ثابت، أن هذه الواقعة، هي سرقة وإتلاف الممتلكات العامة، أن كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابته أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 مثل الدولة الهيئات والمؤسسات العامة.. وغيرها، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك طبقا 89 من قانون العقوبات.

وأضاف «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 90 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من خرب عمدًا مبان أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيارة ربع نقل تسير على كوبري أبيس العلوي بالاسكندرية، محملا عليها أجزاء من سور حديدي للكوبري ويستقلها شخصان برفقة قائد السيارة بالصندوق الخلفي، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة ثان الرمل من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.