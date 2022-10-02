محمد الصاوي: دخلت الفن بالصدفة.. وأحمد بدير من المقربين إلى قلبي

قال الفنان محمد الصاوي إنه دخل الفن بالصدفة؛ لأنه خريج كلية تجارة، موضحا أنه «سمعت أن هناك مسرحية من إخراج أستاذ شاكر خضير، وكنت أراهم في التجهيزات، والأستاذ شاكر قالي تعالى شارك معانا، وفعلا اشتركت وكانت المفاجاة رد فعل الجمهور على دوري».

وأضاف «الصاوى» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه «واحد من الناس»، على شاشة قناة الحياة: «ابتدى الموضوع يدخل دماغي، وأخدت جايزة أحسن ممثل في الجامعات أمام الأستاذ جلال الشرقاوي».

علاقته بأحمد بدير

وأكد محمد الصاوي أن «الفنان أحمد بدير من القريبين إلى قلبي، وفي حب وكاريزما بينا، واشتغلنا مع بعض أكتر من 10 أفلام و20 مسلسل و8 مسرحيات، والسر في العلاقة بينا إنه بعت لي المساعد بتاعه يطلب مني الباسبور وأنا مش عارف فيه ايه، وفوجئت به بيقولي بعدها بيومين تعالى قابلني في المطار، وأداني شنطة في المطار فيها لبس الإحرام، وطلعني عمرة وأنا لم أكن أعلم، ثم بعد وفاة ابني فوجئت بمن يرسل تذاكر عمرة أنا وزوجتي، وحجز لي في الفندق، وبسأل وأنا في السعودية قالوا لي إن أحمد بدير هو اللي حجز لك».

موقف إنساني من ممدوح الليثي

وتحدث عن موقف إنساني من الراحل ممدوح الليثي، قائلا: «من المواقف التي لا أنساها كان الأستاذ الراحل الكبير ممدوح الليثي، رئيس قطاع الإنتاج، أثناء تجهيز الجنازة لوفاة ابني، وجدته وقف بجواري وحضر الجنازة ومراسم الدفن، وكان متأثر جدا، وظل منتظرًا على الرصيف مستنى الجنازة لما بلغوه إن ابني توفي، وكان إنسان بمعنى الكلمة».

وعقب عمرو الليثي على ذلك، بقوله: «والدي الراحل ممدوح الليثي كان متاثر جدا بوفاة ابنك؛ لأنه مر بنفس الظروف بوفاة ابنه».