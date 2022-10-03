رسالة مؤثرة من محمد الصاوي لابنه بعد وفاته: «قلبي راضي عنك»

كشف الفنان محمد الصاوي عن رسالة مؤثرة كتبها لابنه بعد وفاته، قائلا: «إبراهيم كان لسة متخرج من كلية الهندسة، وأخد صاحبه يشغله معاه فحصلت حادثة، قولتله فيما معناه دي حسناتك اللي أنت عملتها، وأنت مصلي وبتأدي فرائض ربنا كلها، وقولتله قلبي راضي عنك وأنت في الجنة».

رؤية بعد وفاة ابنه

وأضاف محمد الصاوي، خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه رأى رؤية بعد وفاة ابنه، حيث رأى سفينة كبيرة للغاية وبداخلها ابنه، ويودعم من خلالها، فعندما اقتربنا قالنا فيما معناه أقفوا مكانكم، متابعا: «فيما معناه هياخدنا بإيدينا على الصراط المستقيم بإذن الله».

علاقته بعلاء ولي الدين

كما تحدث عن الفنان علاء ولي الدين، قائلا: «كنا نستعد لتأسيس فرقة مسرحية، وكنا هنعمل حاجة زي لورين وهارتي، ولكنه لم يكتمل»، متابعا: «بعشق الأستاذ علاء وحضر تخرجي وكان بيكلمني دايما».

وتابع: «علاء ولي الدين عنده كاريزما ربانية في أي عمل يدخله بيأثر في الناس، ولما كان يظهر في أي برنامج يتكلم عني ويقول من الناس اللي ساعدتني».