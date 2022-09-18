مقتل شخصين بالرصاص في مشاجرة بين عائلتين بنجع حمادي

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات قديمة في قرية بهجورة بنجع حمادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا حول الطرفين لمنع تجدد المواجهات بينهما، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي شمال محافظة قنا.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية بهجورة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، ووقوع قتيلين.

مشاجرة بأسلحة نارية في نجع حمادي

وبحسب مرفق إسعاف نجع حمادي، فإنه تبين مقتل كلا من «وزيري.م ك» و«محسن.م.م»، إثر التعدي عليهما بإطلاق النار في مشاجرة بين عائلتين بقرية بهجورة بنجع حمادي.

وجرى نقل الجثتين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين في الاشتباكات المسلحة.

عقوبة المتوقعة في القانون

وفي هذا الإطار، قال أحمد كامل، محامي من محافظة قنا، إن عقوبة القتل بحيازة سلاح غير مرخص تصل إلى الإعدام شنقا، وذلك طبقا للمادة الثانية لقانون العقوبات المصري.