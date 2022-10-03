بالأسماء.. تحويل 2.7 مليون جنيه مصري لـ77 عاملا مصريا غادروا الأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع مسوؤلي مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن - استكمالا لما تمّ تحويله سابقا - عملية تحويل القائمة الـ97 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 77 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

تحويل 2.7 مليون جنيه

وأوضحت وزارة القوى العاملة في بيان عنها صادر اليوم، أنّ المستحقات بلغت 141 ألفا و861 دولار أمريكي، بما يعادل مليونين و770 ألف جنيه مصري تقريبا..

وأضافت الوزارة في بيانها، أنّ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء معلومات الاستحقاق، مناشدا المواطنين الذين لديهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الاسماء، وحال كان الاسم موجودا، فعلى المستفيد التوجه على الفور إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

أسماء المستحقين

وأضاف الملحق العمالي، أنّه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ إعلان تحويل المستحقات، موصحا أنّه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.