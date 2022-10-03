طقس شمال سيناء.. رياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أنخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في مدن وقرى شمال سيناء، في اليوم الثالث من العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وهبت رياح باردة على جميع المناطق، زادت سرعتها في المناطق الصحراوية والساحلية بالمحافظة، وشوهدت أمواج البحر مرتفعة عن أمس قرابة مترين، بسبب الرياح العكسية الشمالية الغربية، التي تضرب المنطقة.

أنخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات عن أمس

وأوضح المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، اليوم، في بيان له، أن درجات الحرارة انخفظت بشكل ملحوظ عن أمس، بمعدل 5 درجات مئوية، وشهدت مدن المحافظة الصحراوية والساحلية هبوب رياح باردة، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وقد انجلت الشابورة التي سيطرت على الطرق الرئيسية خارج المدن منذ قرابة الواحدة ليلا حتى بزوغ شمس النهار.

وأضاف المرصد المناخي، أن هناك اعتدال في درجات الحرارة، بعد انكسار الموجة الحارة التي كان آخرها مساء أمس، وهناك غيوم بسماء المنطقة.

تنظيف بلاعات الصرف الصحي

وأكد مجلس مدينة العريش في بيانه اليوم، أنه قام بتنظيف بلاعات تصريف الأمطار، تحسبا لتساقط أمطار خلال الأيام القليلة القادمة، وأن سيارات النظافة بالمجلس ومعدات الصرف والعاملين بالصيانة والحملة قاموا بتسيير قرابة 90% من بيارات الصرف الموجودة بوسط المدينة.

وأشار مكتب العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش، أن نقاط تجمع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية تم علاجها أواخر فصل الشتاء الماضي، وذلك بعمل بلاعات صرف صحي لسرعة عملية التصريف، والعمل على عدم تواجد رواكد لمياه الأمطار بنهر الطريق.