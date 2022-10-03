وزير روسي: سنخصص ميزانية لدعم الأقاليم الأربعة المنضمة من أوكرانيا

أعلن وزير الاقتصاد الروسي، اليوم، أنّ موسكو ستخصص ميزانية لدعم الأقاليم الأوكرانية الأربعة المنضمة حديثا إلى روسيا، الأسبوع المقبل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انضمام أقاليم أوكرانية إلى موسكو

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسيم تمهد الطريق لضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيين رسميًا إلى روسيا.

إعلان الانضمام رسميا

وجاء في المراسيم التي أعلنها الكرملين، أنّ بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا كمناطق مستقلة، وهذه خطوة وسيطة مطلوبة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدمًا في خططه، حيث أعلن بموجب ذلك في خطابه الجمعة الماضي، أنّ تلك المناطق أصبحت جزءا من روسيا بشكل رسمي.