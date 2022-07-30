ضبط تشكيل عصابي متهم بالسطو المسلح على فرع شركة في الفيوم

تمكنت مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، من القبض على عصابة ملثمة قامت بسطو مسلح على أحد فروع فوري بالمركز، عقب مرور 72 ساعة فقط على ارتكابهم الواقعة، التي قاموا خلالها بشل حركة العاملين داخل الفرع، للقيام بسرقة مبلغ مالي، وفروا هاربين، إلا أنّ الشرطة تتبعتهم من خلال كاميرات المراقبة، وعناصرها السرية، حتى تم تحديد هويتهم وإلقاء القبض عليهم.

سطو مسلح

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من مواطنين يديرون أحد فروع إحدى الشركات بنطاق مدينة طامية، بتعرضهم لسطو مسلح من قبل عصابة مجهولة الهوية نظراً لكون عناصرها ملثمين، وتهديدهم بالأسلحة النارية، وسرقة بعض الأموال، وفرارهم هاربين.

الشرطة تضبط المتهمين

وبتكثيف التحريات، وتفريغ الكاميرات، وتتبع خط سير المتهمين عقب قيامهم بعملية السطو المسلح، تمكنت مباحث مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية من تحديد هوية المتهمين، ومكان اختبائهم، وجرى إلقاء القبض عليهم عقب ارتكاب الواقعة بأقل من 72 ساعة، وإعادة المسروقات بالكامل.

حبس المتهمين 4 أيام

وعقب ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، جرى عرضهم على جهات التحقيق، التي أصدرت قراراً بـ حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.

وسيطرت حالة من الفرحة على أهالي مركز طامية عقب ضبط المتهمين، وتقديمهم للعدالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اقتحام مكان وتهديد وترويع الآمنين، وسرقة أموال ليست من حقه، مقدمين الشكر لرجال الشرطة الذين تمكنوا من حل لغز الواقعة في أسرع وقت إلقاءه القبض على المتهمين.