مسجل خطر ينهي معركته مع آخر بـ«طلقة خرطوش» في حلوان 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدي على آخر برش خرطوش وإحداث إصابته في منطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، باستقباله أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق خرطوش بالقدم اليسرى إثر ادعاء مشاجرة.

الواقعة بدأت مشادة كلامية

وعقب الانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر «له معلومات جنائية» - مقيم بذات الدائرة، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبط الطرف الثاني، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.