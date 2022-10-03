كل ما تريد معرفته عن مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن.. استلامها فوري

مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محركات «جوجل»، خلال هذه الساعات، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة القوى العاملة عن أسماء عدد من العمال المصريين الذين يعملون في الأردن، الذين سيحصلون على مستحقاتهم، وذلك بالتعاون بين مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، والمسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن، وفقا لبيان وزارة القوى العاملة، اليوم، الاثنين.

س/ ما هي مستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن؟

ج/ وفقا لوزارة القوى العاملة، تأتي هذه المستحقات استكمالا لعملية تحويل القائمة 97 لمستحقات الضمان الاجتماعي.

س/ كم عدد العمالة المصرية المستفيدة؟

يبلغ عدد المستفيدين نحو 77 عاملا مصريا لدى «المؤسسة»، والذين غادروا عمان نهائيا.

س/ متى يتم استرجاع المبالغ المستحقة؟

ج/ يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات.

س/ كيف يمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين؟

ج/ حرصت وزارة القوى العاملة، على نشر منشور لها يتضمن قائمة أسماء العمالة المستحقة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن.

كما يتاح لجميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إمكانية مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط.

س/ ما هي خطوات استلام المستحقات؟

ج/ وفقا لوزارة القوى العاملة، في حال إذا كان الاسم موجودا، فيجب على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

س/ كم تبلغ قيمة المستحقات؟

ج/ تبلغ قيمة المستحقات 141 ألفاً و861 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل 2 مليون و770 ألف جنيه مصرى تقريبا.