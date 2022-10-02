«القومية للأنفاق»: افتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو خلال أيام

أعلن مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، الانتهاء من الاستعدادات النهائية، لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من سلامة التشغيل والقضبان ونظم كهربة الإشارات والاتصالات، ووحدة التحكم المركزي، خلال التشغيل التجريبي، موضحًا أنّ الخط الثالث للمترو يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

افتتاح 4 محطات بالخط الثالث للمترو خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم افتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو خلال أيام، وهي محطات «ماسبيرو - الكيت كات - صفاء حجازي - ناصر»، لافتا إلى أنّه تم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل المحطات الجديدة، حفاظا على سلامة وأرواح الركاب المسافرين، موضحة أنه سيتم إتاحة استقلال القطارات وفتح المحطات الجديدة أمام الركاب وفقا لساعات التشغيل اليومية، من الساعة 5.15 صباحا وحتى الواحدة من منتصف الليل.

الخط الثالث للمترو يقدم خدمات أوروبية للركاب

وأضاف المصدر، أن الخط الثالث للمترو، «العتبة - عدلي منصور»، يقدم خدماتٍ أوروبيةً لجميع الركاب، مؤكّدًا أنّ جميع القطارات العاملة على الخط تعمل بشكل منتظم، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات.

وأكّد أنّ هناك تعليماتٍ مشددة لجميع مرتادي الخط الثالث بارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.