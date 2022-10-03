عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى قبل أسبوع من «عيد العرش اليهودي»

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل اقتحام المسجد الأقصى

وأشارت الوكالة، إلى أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وجاءت تلك الاقتحامات والطقوس التلمودية، عقب إعلان «جماعات الهيكل» المزعوم، رصدها مكافأة مالية لكل مستوطن يقتحم المسجد الأقصى وينفخ بالبوق مع إدخال «القرابين النباتية»، تزامنًا مع عيد «العرش اليهودي» الأسبوع المقبل.

ودعت جماعات جماعات استيطانية متطرفة إلى تكثيف الاقتحامات للأقصى، بالإضافة إلى إطلاق دعوات لاحتشاد المستوطنين بعائلاتهم وأطفالهم، خاصة في الحادي عشر من أكتوبر الجاري لمناسبة هذا العيد.