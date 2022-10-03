نائب رئيس شعبة الخضر: الأسعار في مصر من أرخص الدول «حوار»

تهدف مصر دائمًا إلى توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة الخضراوات والفاكهة، وتسعى لزيادة التصنيع الزراعي والصادرات إلى دول العالم من المنتجات المصرية، وفي حوار لـ«الوطن»، قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يوجد نقص من أي منتج في الأسواق، أو أزمة بالنسبة لأي منتج، ولا يوجد أي زيادة غير مبررة في الأسعار.

أضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن المشتري مطالب بالحصول على احتياجاته فقط وعند ارتفاع أسعار أى سلعة غير مبررة، نصح المواطن باللجوء إلى المنافذ التي توفرها الدولة ويوجد بها تخفيضات، منافذ وزارة الزراعة والغرف التجارية ووزارة التموين ووزارة الداخلية.. وإلى نص الحوار.

في البداية ما هي توقعاتك للأسعار الفترة المقبلة؟

لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات المناخية والأزمات البيئية، والفيصل الوحيد هو توافر المنتجات في السوق من عدمه، ولا يوجد نقص من أي منتج في الأسواق، أو أزمة، ولا يوجد أي زيادة غير مبررة في الأسعار، والمنتجات الزراعية في متناول الجميع حيث إن سعر الطماطم يتراوح بين 5 لـ 6 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو البطاطس ما بين 7 لـ 8 جنيهات، بينما سعر البصل ما بين 5 لـ 6 جنيهات للكيلو فالأسعار في متناول كل مواطن مصري.

هل هناك اهتمام كافي بالتصنيع الزراعي؟

يجب زيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعي حتى يكون هناك مزيد من الإنتاج، فلو حدث أي عجز لمنتج فريش يمكن سداد هذا العجز بالتصنيع.

ما هي توقعاتك لصادرات الخضر والفاكهة في 2022؟

أتوقع زيادة الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة لكن بعد اكتفاء السوق المحلية، ومصر تصدر الخضراوات والفاكهة إلى دول عديدة كدول شرق آسيا والدول الخليجية والدول الأوروبية وأمريكا.

ما هي مستويات أسعار الخضر والفاكهة في مصر؟

مصر من أقل الدول أسعاراً بالنسبة للخضار والفاكهة ويمكن المقارنة مع كثير من الدول وخاصة دول الجوار.

ماهي النصائح التي تقدمها للمشتري؟

أنصح المشتري بشراء احتياجاته فقط وعدم تخزين السلع فوق الحاجة، عند وجود أي زيادة غير مبررة في السعر نصح المواطن باللجوء إلى المنافذ التي توفرها الدولة ويوجد بها تخفيضات، منافذ وزارة الزراعة والغرف التجارية ووزارة التموين ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.