«الداخلية» توزع هدايا على كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات ضمن «رد الجميل»

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «رَد الجميل»، حيث نظمت زيارات لعدد من كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات، ووزعت الهدايا عليهم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنّه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمرارا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

اليوم العالمي لكبار السن

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «رد الجميل»، حيث جرى تنظيم زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم.

تأتي المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.