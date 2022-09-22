كرم جبر: الإعلام العربي قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمعات وتشكيل الوعي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ للإعلام دور مهم في مجتمعاتنا العربية فهو قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمعات وتشكيل الوعي، وربما تواجه الدول العربية في هذه الظروف تحدياتٍ وتهديداتٍ في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة، وتداعيات أزمة الحرب الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات في الطاقة.

وأضاف جبر، في كلمته خلال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنّ أهمية هذه الاجتماعات تأتي كونها تمثل نقطة محورية في ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية متطورة، مؤكدًا أنّ أجندة الاجتماعات حافلة بالعديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودور الإعلام في مكافحة التطرف والإرهاب، ورصد تأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف، وبحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة.

جبر: الإعلام قوةٌ لا يستهان بها

وأوضح «جبر»، أنّ الإعلام قوةٌ لا يستهان بها في تنوير المجتمعات العربية وتشكيل الوعي، فضلًا عن حشد الجهود من أجل الدفاع عن الأوطان ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات الأوطان، مؤكدًا أنّ للأمة العربية إعلاميين نفخر بهم ويمثلون واحدة من أهم أدوات قوتها الناعمة.

صياغة أفكار مبتكرة لتطوير آليات الإعلام

وأشار إلى أنّ الواقع العربي يشهد تطورات بالغة الأهمية على جميع المستويات، يفرض صياغة أفكار مبتكرة لتطوير آليات الإعلام العربي، بما يمكنها من مخاطبة الشعوب العربية ونقل وجهة نظرنا للعالم الخارجي بمحتوى يحمل مضامين تدافع وتعبر عن القضايا العربية، وتصحح الصورة المغلوطة لدى الآخرين.