رئيس جهاز القاهرة الجديدة: انتهاء 57% من مشروع «سكن لكل المصريين» بالمدينة

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن إجراء عدد من المشروعات داخل المدينة سواء السكنية، أو الخدمية، على أن يتم طرح عدد من الوحدات، ضمن مبادرة«سكن لكل المصريين»، بإجمالي 222 عمارة، عقب الانتهاء منها حيث يجري حاليا العمل على تنفيذها داخل المدينة.

يوجد 102 نموذج بمساحة 132 م2 شامل المصاعد

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هناك نماذج عدة للعمارات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» داخل المدينة، ويوجد 102 نموذجًا بمساحة 132 م2، شامل المصاعد بإجمالي 2448 وحدة سكنية، وتتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار، بالإضافة إلى 120 نموذج بمساحة 99 م2 مكونة من دور أرضي و5 أدوار.

ونوه رئيس الجهاز، أن المشروع يضم 54 وحدة إدارية بالبدروم، و81 محلًا تجاريًا نموذج 99 م2 «أرضي + 5 أدوار متكررة»، وتم إسناد أعمال المرافق «مياه + صرف صحي +رى + فرمة»، لإحدى الشركات، وجارى التنسيق لبدء الأعمال.

الوحدات السكنية ستكون ضمن محور الإسكان فوق المتوسط

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن هناك 27 نموذجًا بمساحة 99 م2 تضم «بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة»، شامل المصاعد 2760 وحدة سكنية، بجانب 120 وحدة إدارية بالدور الأرضى نموذج 99 م2 «أرضى + 5 أدوار متكررة».

وتابع أن الوحدات السكنية التى يجري تنفيذها بمبادرة «سكن لكل المصريين» ستكون ضمن محور الإسكان فوق المتوسط، أما بالنسبة لأعمال التشطيب فهو تشطيب كامل، شامل أعمال المصاعد وتنسيق الموقع العام، موضحًا أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 57%.