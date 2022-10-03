«شبك يا مصري».. تريو وطني يجمع علي الحجار ومحمد ثروت ومدحت صالح

طرح الفنان مدحت صالح، من تسجيل أغنية وطنية بعنوان «شبك يا مصري» يتعاون فيها بالغناء مع نجمي الغناء المصري علي الحجار ومحمد ثروت.

الأغنية من كلمات محمد حارس وألحان إبراهيم نصير

أغنية «شبك يا مصري» من كلمات محمد حارس وألحان إبراهيم نصير وتوزيع أسامة كمال وعود إسلام القصبجي وناي محمد مصطفي وإيقاع سعيد الأرتيست.

وأكتفي مدحت صالح، بالتوضيح عن الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قدم شكر خاص للحجار وثروت لمشاركتهما في الأغنية مجانا حبا في مصر.

يذكر أن مدحت صالح طرح، قد طرح منذ أيام، أغنية جديدة بعنوان «أنا بنهي الكلام»، كلمات محمد حسن معوض، ألحان بدر مصطفي، توزيع يحيى مهدي، ومكس وماستر أسامة كمال.

مدحت صالح شارك في مهرجان القلعة

ومؤخرا شارك مدحت صالح كان قد شارك في مهرجان القلعة وحققت الحفلة نجاحا كبيرا حيث قدم فيها «النور مكانه في القلوب»، «ابن مصر»، «برمي السلام»، «يوم ما قابلتك»، وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يشدو مدحت صالح خلال الفترة المقبلة في حفل غنائي كبير بدار الأوبرا المصرية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري حيث سيشاركه في الحفل الفنانة اللبنانية ديانا حداد وتتراوح سعر تذاكر الحفل مابين 400 إلى 2000 جنية.