السكة الحديد: تخفيض تذاكر القطارات ذات الحجز المسبق بنسبة 50% لذوي الهمم

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إن أصحاب ذوي الهمم مسموح لهم بركوب القطارات العادية التي ليس لها حجز مسبق دون أي مقابل. مؤكدا تخفيض القطارات ذات الحجز المسبق بنسبة 50% لهم ولمرافقيهم.

نصحية لذوي الهمم قبل ركوب القطار

وأضاف «عامر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وجه بتخفيض التذكرة بنسبة 50% لـ ذوي الهمم ومرافقيهم على جميع القطارات بما فيها الروسي أو الإسباني أو الـvip.

وأشار إلى أنه يجب على ذوي الهمم التوجه لشبابيك التذاكر لحجز تذكرة لجلوسهم على الكرسي المخصص لهم، متابعا: «أتوجه لإخواننا ذوي الهمم للتوجه لشبابيك التذاكر لحجز مقعد للجلوس عليه بشكل آمن».

تشغيل قطار «تالجو» نوفمبر المقبل

ولفت إلى أن القطار الإسباني الجديد «تالجو» في مرحلة تجربة الأمان، مشيرا إلى أن أولى رحلات قطار تالجو تنطلق في مطلع شهر نوفمبر المقبل، ولم يتم تحديد أسعاره بعض نظرا لأنه سيقدم خدمة مميزة للغاية.

وأوضح أن القطار الروسي يشهد إقبالا من قبل الركاب، وبدأ تخصيص عربات للدرجة الثالثة بالقطار الروسي للوجه القبلي نظرا لارتفاع درجات الحرارة، فجرى تشغيل 6 قطارات، وبعد 10 أيام من الآن سيتم قطار روسي مكيف درجة ثالثة لخط القاهرة – أسوان، وسعر تذكرته 150 جنيها، وهي أقل من الوسيلة المماثلة حوالي 30%.