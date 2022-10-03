طبيب يقتحم كومباوند بسيارة مسرعة في الشيح زايد.. وشقيقته: حالته النفسية سيئة

شهدت منطقة الشيخ زايد بأكتوبر واقعة قيام طبيب باقتحام كومباوند بسيارته بطريقة جنونية، ما تسبب في اصطدام بعض السيارات الموجودة داخل الكومباوند، وإحداث تلفيات بها.

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من قسم شرطة أول زايد، أنه ورد من غرفة عمليات النجدة من أمن كومباوند أوبرا سيتي بالحي السادس دائرة القسم، بلاغ باقتحام شخص للكومباوند.

اقتحام المكان بسرعة جنونية

وبالانتقال والفحص، تبين تمكن الأمن الإداري من ضبط المتهم، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة ومقيم بكومباوند زايد ديونز بالحي السادس دائرة القسم، وتلاحظ أنه غير متزن نفسيا ويتلفظ بكلمات غير مفهومة، والسيارة «بي ام دبليو» ملك والدته وبها تلفيات عبارة عن تهشم مقدمتها بالكامل، وحال قيام أمن الكومباوند بفتح البوابة لدخول سيارة أخرى اقتحم المكان بسرعة جنونية واصطدم بسيارة ملك صاحب شركة لتوريد الكيماويات والأجهزة العلمية، وأحدث تلفيات بها عبارة عن تهشم بالجزء الخلفي بالكامل من الجانبين الأيمن والأيسر خلال توقفها.

وجرت مقابلة مالك السيارة الأخيرة، 45 عاما، مدير تنفيذي الكومباوند ومقيم بمحل البلاغ، واتهم الأول بإحداث تلفيات بسيارته، والثاني اتهمه بإحداث تلفيات بالكومباوند عبارة عن كسر بعمود إنارة ورصيف أمام العقار سكن الأول.

يعـاني من حالة نفسية

وبمواجهة المتهم وسؤال شقيقته، 27 عاما، طبيبة، أمام اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، أفادت بأنه يعاني مـن حالة نفسية سيئة وغير متزن منذ طلاقه لزوجته مـن أسبوعين، ولا تعلم إذا كان قد تردد على طبيب نفسي من عدمه حتى تاريخه، وجرى التحفظ على المتهم والسيارة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني، إن إتلاف مال الغير جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقًا للمادة 361 من قانوني العقوبات، و إتلاف مال الغير عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية، وأن العقوبة ترتفع إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين وغرامة مالية في حالة إذا كانت قيمة الاتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيه.