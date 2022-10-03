فريق طبي في مستشفى الدلنجات بالبحيرة ينقذ مريضا من نزيف حاد بعد بتر ذراعه

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الدلنجات العام بالبحيرة، من إنقاذ مصاب، 36 سنة، وصل إلى الاستقبال مساء اليوم الاثنين يعاني من بتر أعلى الكوع الأيسر، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وعمل الفحوصات اللازمة وإدخاله غرفة العمليات، وتم إنقاذه من نزيف حاد وإصلاح ذراعه.

وقام بإجراء الجراحة كل من الدكتور عاصم نجم، والدكتور محمد عجوة، والدكتور أحمد عرفان، وفريق التخدير الدكتور حسام الدسوقي.

وصول الخدمات الطبية للمواطنين

جاء ذلك التزامًا بالخطة التصحيحية التي وضعتها مديرية الصحة بالبحيرة للمستشفيات، لوصول الخدمة العلاجية بكامل طاقتها للمستشفيات، وتلافي أي ملاحظات يتم رصدها تعوق من أداء العمل، وتؤثر على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وطبقًا للتعليمات المشددة للدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة تعديل وتصحيح مسار أي ملاحظة يتم رصدها في العمل فورًا لتلافيها مستقبلاً.

تقصير في أداء العاملين بالمستشفى

وكان قد رصد وكيل «صحة البحيرة» خلال زيارته إلى مستشفى الدلنجات، فجر اليوم، تقصيرا في أداء الفريق النوباتجي بالمستشفى، ووجه على الفور بضرورة العمل على تلافي أي ملاحظات تم رصدها أثناء المرور، وضرورة العمل بالخطة التصحيحية التي تم وضعها مسبقًا، كما حث فريق العمل بالمستشفى على بذل المزيد من الجهد لتحسين أداء وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.