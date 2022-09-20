بتر في ذراع سباك أثناء «دريس» المحصول بالمنوفية

أصيب سباك ببتر في الذراع اليمنى أثناء «دريس» المحصول بأرض زراعية في عزبة رستم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ونقل على الفور إلى مستشفى أشمون العام، لمنع نزيف الدم وإجراء عملية طارئة له، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار مديرية الأمن

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بإصابة «ع، خ»، 20 عامًا سباك، مقيم في عزبة رستم بمركز أشمون، ببتر في ذراعه اليمنى نتيجة دخول يده بالخطأ في مكنة «الدريس» في أرضه الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتحرر محضر بالحادث .

سؤال المصاب

وبسؤال المصاب أكد دخول يده بالخطأ أثناء وقوفه على مكنة الدريس دون قصد، أدى إلى بتر ذراعه اليمنى دون وجود شبهة جنائية، وحررت الشرطة محضرًا يحمل رقم 12756، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

الحزن يخيم على الأهالي

وسادت حالة من الحزن الشديد على إصابة السباك بين أهالي عزبة رستم، مؤكدين أن المصاب يمتاز بالسمعة الطيبة وحسن الخلق داخل القرية والقرى المجاورة، متمنين له الشفاء العاجل وتعويضه عن خسارته.