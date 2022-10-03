«الوزراء» يستجيب لحالة أسرة في القليوبية: «بيت ومشروع وعلاج مجاني»

استجاب مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير، لحالة إنسانية عرضها برنامج «في المساء مع قصواء» لرجل يدعي «رمضان» من مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ويعاني من الفقر الشديد هو وأسرته.

وأوضح التقرير الذي نشره البرنامج أن الرجل كان يعاني من مرض عقلي وجرى علاجه منه، حتى تزوج وأنجب 9 أبناء جميعهم مرضى، وقال محمد يوسف، مسؤول التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، إن الدكتور نيفين القباج، وزير التضامن، وجهت فريق التدخل السريع بالنزول صباح الغد، لتقديم خدمات الوزارة للأسرة من معاش تكافل وكرامة وكارنية الخدمات المتكاملة.

واستطرد: «نشوف ممكن نقدم ليهم بعض المساعدات المالية والعينية، ونشوف إيه اللي نقدر نقدمه ليهم بكرة بإذن الله».

بينما أوضح الدكتور محمد شعبان، المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أن اللجنة لن تتخلي عن تلك الأسرة، ومع صباح الغد سيتواصل بنفسه مع الأسرة لاستلام الإشاعات والتقارير وسيتم إجراء فحص طبي شامل لكل أفراد الأسرة، وسيتم تحويلهم لأقرب مستشفى جامعي: «إن شاء الله مش نكلفهم أي تكاليف نهائي، ونطلع ليهم قرارات علاج على نفقه الدولة حتى يستشعروا أن الدولة مش سيباهم».

استجابة «صناع الخير»

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة ستتحرك بفريقها مع صباح الغد، ويقوموا بتوفير مكانا لإنشاء منزل للأسرة من خلال أملاك حيازة المحافظة أو أملاك الدولة: «هبني ليهم بيت، ونسلمهم مشروع تنموي صغير، ونحاول نسترهم من فصل الشتاء، ونتكفل بيه كمؤسسة في فرش المنزل».