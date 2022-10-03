مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بتشطيب محل بأكتوبر

لقى عامل مصرعه متأثراً بصعق كهربائي خلال عمله بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتوصلت التحريات إلى أنه لامس سلك كهرباء مما أدى إلى وفاته في الحال، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث.

بلاغ بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا من قسم شرطة أول 6 أكتوبر تبلغ من أحد المستشفيات بوصول كهربائي 24 سنة، ومقيم البرغوتي، مركز العياط الجيزة، متوفى إثر صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من مهندس كهرباء 26 سنة، مشرف كهرباء الموقع مقيم كمبوند عمارة 17 بـ6 أكتوبر، و كهربائي 20 سنة، مقيم البرغوتي مركز العياط الجيزة، أفادا أنه حال عمل الضحية في تشطيب كهرباء بمحل تحت الإنشاء الكائن بمول العرب فوجئوا بإصابته بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال.

عدم وجود شبهة جنائية

بسؤال شقيق المتوفى 19 سنة كهربائي، مقيم البرغوتي مركز العياط الجيزة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، ولا يتهم أحد بشيء وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية.