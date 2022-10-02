كوريا الجنوبية تسجل 23597 إصابة جديدة بكورونا.. بينها 246 وافدة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 23597 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 246 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24819611 حالة.

44 حالة وفاة بـ«كورونا»

وقالت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد، سجلت 44 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 28489 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس السبت، ألغت السلطات الكورية الجنوبية، مطلب اختبار «بي سي آر» الخاص بـ «كورونا» للمسافرين الوافدين في اليوم الأول من وصولهم البلاد.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 116 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس.

ثبات إجمالي وفيات «كورونا» في الصين عند 5226 حالة وفاة

وأضافت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أن إجمالي الوفيات بـ«كورونا» ظل ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إلى خروج 143 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 242629 شخصا حتى أمس السبت.

وفي روسيا، قالت رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، إن معدل الإصابات بـ«كورونا»، انخفض للأسبوع الثاني على التوالي، معربة عن أملها في أنه إذا لم يحقق الفيروس طفرات ومتحورات جديدة، فسيستمر في الظهور مثل فيروسات الجهاز التنفسي الموسمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية