وصول أسرة الطفلة المقتولة على يد ابن عمتها بأوسيم لجلسة النطق الحكم

وصلت أسرة الطفلة «أمل» التي قُتلت على يد ابن عمتها بمنطقة «البراجيل» بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهم بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

والد الطفلة: أثق في القضاء العادل

وينتظر والد الطفلة «أمل»، سماع حكم اليوم، بالإعدام على المتهم «أندرو.ح» نجل شقيقته، مؤكدًا أنّه يثق في القضاء العادل، وبعدها سيشعر أن حق نجلته عاد إليها، لأنّها دافعت عن نفسها، وحينها سيتلقى عزاء ابنته المؤجّل.

وبعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وانتهاء النيابة العامة من التحقيق معه، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، ووجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتهمة الشروع في الاعتداء على نجله خاله الطفلة «أمل» وفشله في ذلك بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.