المخرج جمال عبدالحميد والمكرّمين بـ«القاهرة للدراما» ضيوف منى الشاذلي الجمعة

يقدّم برنامج معكم منى الشاذلي، المُذاع على قناة CBC، الجمعة المقبل، حلقة خاصة مع النجوم المكرّمين في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يستضيف في فقرته الأولى المخرج جمال عبدالحميد، وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج، الفنانين عواطف حلمي، وعبدالله مشرف، وأمل إبراهيم، وفكري صادق.

لقاء خاص مع المخرج جمال عبدالحميد

وجاء لقاء جمال عبدالحميد مع الإعلامية منى الشاذلي، مليئا بالمفاجآت والحكايات والذكريات عن أعماله الشهيرة التي أمتع بها الجمهور المصري والعربي، سواء في الدراما التليفزيونية أو الفوازير والأغاني، وذكرياته مع أبطال هذه الأعمال وكواليس تنفيذها.

نجوم تعاون معهم جمال عبدالحميد

ويتحدّث عبدالحميد في البرنامج، عن مجموعة النجوم الذين اكتشفهم في بدايتهم وعلاقتهم به والأعمال التي قدّمهم فيها، ومنهم أحمد السقا ومنى زكي وأحمد عز وغيرهم، إضافة إلى ذكرياته وعلاقته بنجوم دراما التسعينيات وما تلاها، مثل يحيى الفخراني وصلاح السعدني وأسامة أنور عكاشة وعمار الشريعي، وكذا فترة عمله في المونتاج قبل تقديم أول أعماله الدرامية.

نجوم «شكرا أسعدتونا» مع منى الشاذلي

وتتضمن الحلقة لقاء مع الفنانين الذين أسعدونا بأدوارهم في الدراما طيلة عقود مضت، وكرّمهم المهرجان في لفتة طيبة حملت عنوان «شكرا.. أسعدتونا»، حيث استضاف البرنامج منهم الفنانين: عواطف حلمي وعبد الله مشرف وأمل إبراهيم وفكري صادق، الذين تحدّثوا عن مشوارهم في الأعمال الفنية وإحساسهم بالتكريم من المهرجان، وذكرياتهم مع عشرات الأعمال التي قدموها طوال مسيرتهم، والمواقف المضحكة التي تعرضوا لها بعد تقديمهم بعض الشخصيات في الأعمال الفنية.