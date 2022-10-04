استخراج بدل تالف لبطاقة التموين.. متاح بالمكاتب حتى عودة خدمات «مصر الرقمية»

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات خدمات البطاقات التموينية للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم، ويأتي على رأسها خدمة استخراج بدل تالف وفاقد بطاقة التموين، وذلك حتى عودة خدمات التموين إلكترونيًا عبر بوابة «مصر الرقمية» للتموين.

استخراج بدل تالف وفاقد بطاقة التموين

ويستطيع أصحاب بطاقات التموين استخراج بدل تالف وفاقد البطاقة بتسليم الأوراق المطلوبة إلى المكتب التمويني التابع له في نطاق الحيز الجغرافي، وذلك بالنسبة لأصحاب البطاقات ممن فقدوا بطاقاتهم أو تعرضت للتلف، إذ لم تقرر وزارة التموين عودة استخراج بطاقة تموين جديدة حتى الآن ضمن خدمات التموين المتوقفة التي يأتي من بينها إضافة المواليد وإضافة الزوجة للتموين.

طرق الحفاظ على بطاقة التموين من التلف

ويجب الحفاظ على بطاقة التموين من التعرض للتلف، حتى لا تتوقف عملية صرف الخبز البلدي يوميًا وصرف السلع التموينية شهريًا، من خلال عدم وضع البطاقة بجوار المفاتيح المعدنية أو النقود، مع تجنب طي كارت البطاقة أو وضعه داخل جراب الهاتف المحمول أو بجوار التليفزيون واللاب توب أو الحاسب الآلي أو الأباجورات بسبب قوة تأثير الضوء والأشعة الصادر منها على الجزء الممغنط للبطاقة، مع ضرورة الحفاظ على كارت البطاقة داخل جراب بلاستيكي شفاف للحفاظ على الجزء الممغنط بها التي تقرأه ماكينة صرف الخبز والسلع لقراءة بيانات البطاقة والأفراد المدرجين عليها والحصة المخصصة لها من الخبز والسلع.

وتجري بوابة مصر الرقمية للتموين صيانة دورية على رابط خدمات التموين من أجل تسهيل إتمام الخدمات للمواطنين، وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن تعود خدمات التموين الإلكترونية قريبا لأصحاب البطاقات، مع توقف خدمات إضافة المواليد وإصدار البطاقات الجديدة.